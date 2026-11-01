تحولت وعود العلاج من الحسد إلى واقعة سرقة انتهت بالقبض على سيدتين في الجيزة، بعدما اتُهمتا باستدراج رجل مسن وإيهامه بقدرتهما على علاجه بالرقية، قبل تخديره والاستيلاء على مبلغ مالي من داخل منزله.

وتباشر النيابة العامة التحقيق وطلبت سرعة استكمال التحريات الأمنية والتحفظ على المضبوطات التي جرى ضبطها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف جميع ملابسات القضية.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية من رجل مسن أفاد فيه بأن سيدتين حضرتا إلى مسكنه في منطقة بولاق الدكرور، وأقنعتاه بأنه يعاني من الحسد وأنهما قادرتان على علاجه.

ووفق التحريات، طلبت المتهمتان من المجني عليه إحضار المبلغ المالي الموجود بالمنزل لاستخدامه ضمن جلسة علاج بالرقية المزعومة، قبل أن تكتشف الضحية عقب مغادرتهما اختفاء المبلغ واتهمتهما بالاستيلاء عليه بأسلوب المغافلة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمتين وضبطهما، حيث تبين أنهما تقيمان في نطاق مركز مغاغة بمحافظة المنيا ولهما معلومات جنائية سابقة.

وخلال التحقيقات، أقرت المتهمتان بارتكاب الواقعة، كما أرشدتا عن عددٍ من المشتريات التي تم الحصول عليها من متحصلات السرقة، شملت مركبة (توك توك) ودراجتين إحداهما هوائية والأخرى كهربائية، قبل اتخاذ الإجراءات النظامية وإحالتهما إلى جهات التحقيق المختصة.