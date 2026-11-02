جلبت عاصفة قوية الأحد أمطارًا غزيرة إلى مناطق من أريزونا، وكولورادو، ونيومكسيكو، ويوتا التي كانت لا تزال تتعافى من فيضانات مدمرة.



وأفاد خبراء الأرصاد الجوية أن العاصفة القوية أطلقت أمطارًا غزيرة فوق الجنوب الغربي؛ مما دفع السلطات الأمريكية إلى إصدار أوامر إخلاء في بعض الأجزاء وجلب تهديدات بحدوث فيضانات خاطفة حتى الاثنين.

وكان من المتوقع أن يكون الخطر الأكبر عبر أجزاء من أريزونا، وجنوب يوتا، وجنوب غرب كولورادو، وغرب نيومكسيكو، حيث كان معظم المنطقة لا يزال يتعافى من فيضانات مدمرة حدثت مؤخرًا.

وأوضح مركز التنبؤ بالطقس أن استمرار هطول الأمطار الغزيرة على أراض مشبعة بالفعل بالمياه قد يجري سريعًا، مما يزيد من خطر تجدد الفيضانات الخاطفة، لا سيما في التضاريس المنحدرة، والأخاديد الضيقة، ومجاري المياه، ومناطق آثار الحرائق.