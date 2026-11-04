أعلنت القوات المسلحة اليمنية تحقيق تقدم ميداني في جبهات محافظتي الجوف وتعز، ضمن عملية «فجر اليمن»، مؤكدة السيطرة على مواقع جديدة لمليشيا الحوثي الإرهابية، وإحباط محاولات استعادتها، بالتزامن مع تنفيذ 1322 عملية استهداف أسفرت عن تحييد نحو 340 من عناصر المليشيا وقياداتها، وتدمير وإعطاب 114 آلية وعربة ومعدة عسكرية.



وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد النزيلي، اليوم (الأربعاء)، إن وحدات من الفرقة الأولى طوارئ والفرقة الثالثة طوارئ تمكنت من السيطرة على مواقع للمليشيا في مناطق أم لفيفة وقرون الصبير ودحيضة العاقر بمحافظة الجوف.



وأوضح النزيلي أن القوات المسلحة والمقاومة الشعبية حققتا مكاسب ميدانية في عدة محاور بمحافظة تعز، وتمكنتا من التصدي لمحاولات مليشيا الحوثي استعادة المواقع التي خسرتها، مكبدتين إياها خسائر في الأفراد والعتاد.



وأضاف النزيلي أن العمليات العسكرية امتدت إلى مختلف جبهات القتال، حيث نفذت القوات المسلحة 1322 عملية استهداف لمواقع المليشيا وقدراتها العسكرية، أسفرت عن قتل وإصابة نحو 340 من عناصرها وقياداتها، فضلاً عن تدمير وإعطاب 114 آلية وعربة ومعدة عسكرية.



وأكد المتحدث باسم الجيش اليمني استمرار القوات المسلحة في تنفيذ مهامها القتالية بمعنويات عالية وإصرار على تحقيق أهداف العملية، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية. وكانت المليشيا الحوثية قد شيعت خلال اليومين الماضيين أكثر من 81 مسلحاً بينهم 31 قيادياً تتراوح رتبهم بين عميد وعقيد ورائد ومقدم.