أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الأربعاء)، بأن الحرب مع إيران كانت أحد الأسباب الرئيسية لخسارة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، مؤكداً أن قرار خوضها «كان يستحق ذلك»، لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي.



وقال ترمب، تعليقاً على نتائج الانتخابات، إن تحميل الحرب مسؤولية الهزيمة «صحيح إلى حد كبير»، مشدداً على أنه «لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي». وأعرب عن اعتقاده بإمكانية التفاهم مع الديمقراطيين خلال المرحلة القادمة، قائلاً: «أعتقد أنني سأتفاهم مع الديمقراطيين على الأرجح».



وفي محاولة لتفسير خسارة حزبه، اعتبر ترمب أن الجمهوريين كانوا سيحققون الفوز لو كان اسمه مدرجاً على بطاقات الاقتراع، قائلاً: «لو كنت مرشحاً في الانتخابات، لفزنا»، مضيفاً أن الحزب لم يتمكن من نقل شعبية الناخبين المؤيدة له إلى مرشحيه.



وفي سياق تداعيات الهزيمة، كشفت شبكة «سي بي إس نيوز»، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن ترمب استطلع آراء عدد من مستشاريه بشأن استمرار وزير الحرب بيت هيغسيث في منصبه، عقب الخسائر التي مني بها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي.



وأوضحت المصادر أن ترمب طرح تساؤلات بشأن مستقبل هيغسيث خلال لقاءات مع مستشاريه واتصالات هاتفية، فيما أكدت مصادر أخرى أنه لم يتخذ قراراً نهائياً بإجراء تغيير في قيادة الوزارة.



وبحسب الشبكة، توقع بعض مساعدي البيت الأبيض أن يتحمل قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين، جانباً من المسؤولية عن الخسائر، نظراً لدورهما البارز في تقديم المشورة بشأن الحرب مع إيران.



وفي تطور انتخابي يعكس حجم التحول في موازين القوى، توقعت شبكة «سي إن إن» فوز المرشحة الديمقراطية كريستينا هاينز بمقعد الدائرة الانتخابية العاشرة في ولاية ميشيغان بمجلس النواب الأمريكي، بعد منافسة انتخابية محتدمة.



وبهذا الفوز، تنتقل الدائرة إلى سيطرة الديمقراطيين للمرة الأولى منذ أكثر من 20 عاماً، في مؤشر إضافي على التراجع الانتخابي الذي واجهه الجمهوريون.