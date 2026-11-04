حمّل نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، الحرب مع إيران، المسؤولية الرئيسية عن خسارة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، معتبراً أن الهزيمة لم تكن نتيجة ضعف المشاركة الانتخابية، بل بسبب انتقال أصوات شريحة من الناخبين الذين دعموا الرئيس دونالد ترمب والحزب الجمهوري في انتخابات 2024 إلى المرشحين الديمقراطيين.



وقال فانس، اليوم (الأربعاء)، في منشور على منصة «إكس»، إن ناخبي الحزب شاركوا في الاقتراع، لكن كثيرين منهم اختاروا التصويت للديمقراطيين، مشدداً على أن أي نقاش جاد بشأن مستقبل الحزب يجب أن يبدأ بالاعتراف بدور الحرب في هذه الخسارة.



واستند نائب الرئيس الأمريكي إلى نتائج خبير استطلاعات توقع تقدم الديمقراطيين على الجمهوريين بفارق 13 نقطة مئوية في التفضيل الحزبي العام لانتخابات الكونغرس، مشيراً إلى أن الاستطلاعات رصدت حالة غضب لدى عدد من ناخبي ترمب في انتخابات 2024، واتجاههم للتصويت لمصلحة الديمقراطيين.



وأوضح أن الخبير سأل هؤلاء الناخبين عن المطالب التي قد تعيدهم إلى تأييد الجمهوريين، فجاءت أربعة مطالب في مقدمة إجاباتهم، هي إنهاء الحرب، والتركيز على تكاليف المعيشة والتضخم، والتمسك بشعار «أمريكا أولاً»، وإحداث تغيير في العلاقة مع إسرائيل.



واعتبر فانس أن هذه المطالب تفسر انتقال أصوات عدد من مؤيدي الحزب الجمهوري إلى الديمقراطيين، مستنداً إلى ما وصفه بدقة توقعات خبير الاستطلاعات للنتائج.



وفي تقييم آخر لأسباب الخسارة، نقل فانس عن خبير استطلاعات ثانٍ قوله إن الرسائل الاقتصادية للجمهوريين لم تكن واضحة بما يكفي خلال المرحلة الأخيرة من الحملة الانتخابية، مؤكداً ثقته بصحة هذا التقييم.



في المقابل، دعا زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر إلى إنهاء الحرب مع إيران، ملمحاً إلى إمكانية استخدام الأغلبية المرتقبة لحزبه في الكونغرس صلاحيات التحكم في الإنفاق الحكومي للضغط على الإدارة الأمريكية لوقفها.



وقال شومر للصحفيين، اليوم: «هذه الحرب يجب أن تتوقف، يجب أن تنتهي»، مشيراً إلى أن سلطة الكونغرس في التحكم بالإنفاق تمثل إحدى الأدوات الممكنة لردع رئيس يخوض حرباً دون موافقة الشعب الأمريكي.