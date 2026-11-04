احتفى الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما بالانتصار الكبير الذي حققه الديمقراطيون في انتخابات التجديد النصفي، معتبراً أن النتائج حملت رسالة واضحة بشأن رغبة الأمريكيين في سياسة تجمع الناس بدلاً من تفريقهم، وقادة يقدمون حلولاً عملية للتحديات التي تواجه البلاد.

وقال أوباما، في رسالة نشرها عبر منصة «إكس»، إن الأمريكيين يريدون قادة يعملون على توحيد المجتمع، مشيداً بالمرشحين الديمقراطيين الذين خاضوا المنافسة في دوائر انتخابية صعبة، وبالجهود التي بذلها المتطوعون والعاملون في تنظيم الانتخابات من الحزبين.

وأضاف أن أمام الإدارة الأمريكية عامين، مؤكداً أن مهمة الديمقراطيين تتمثل في العمل وإحداث التغيير حيثما أمكن، ومنع مزيد من الأضرار، والمساهمة في بناء المستقبل.

وجاءت رسالة أوباما بعد نتائج انتخابية تاريخية للديمقراطيين، تمكنوا خلالها من انتزاع السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، في تحول يعيد رسم موازين القوى في واشنطن، ويضع إدارة الرئيس دونالد ترمب أمام واقع سياسي مختلف خلال النصف الثاني من ولايته.

وتكتسب هذه المكاسب أهمية خاصة بالنظر إلى أن الديمقراطيين لم يكتفوا بتعزيز مواقعهم في الولايات والدوائر التي يتمتعون فيها تقليدياً بنفوذ انتخابي، بل حققوا اختراقات في معاقل جمهورية، بينها تكساس ونورث كارولينا، في نتيجة عكست اتساع نطاق التراجع الجمهوري.

ويمنح الفوز الديمقراطي الحزب قدرة أكبر على التحكم في المسار التشريعي داخل الكونغرس، وفتح تحقيقات وممارسة رقابة أكثر تشدداً على أداء الإدارة، فضلاً عن تعطيل أو تعديل عدد من أولويات ترمب التشريعية والسياسية.

وتأتي هذه النتائج في ظل ضغوط متزايدة على الجمهوريين بسبب تداعيات الحرب الأمريكية مع إيران، التي دخلت شهرها التاسع، وما أثارته من انتقادات بشأن تكلفتها الاقتصادية وانعكاساتها على أسعار الوقود والسلع وتكاليف المعيشة.

كما تمثل الانتخابات اختباراً لمدى قدرة الحزب الجمهوري على الاحتفاظ بقاعدته الانتخابية، في وقت تتداخل فيه القضايا الخارجية مع الملفات الاقتصادية والمعيشية التي تشغل الناخبين الأمريكيين.

ويحمل تعليق أوباما، الذي لا يزال يتمتع بثقل سياسي داخل الحزب الديمقراطي، دعوة إلى استثمار الانتصار الانتخابي في تقديم بديل سياسي يقوم على توحيد الأمريكيين ومعالجة مشكلاتهم، وليس الاكتفاء بمواجهة إدارة ترمب.