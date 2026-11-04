استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في الرياض اليوم (الأربعاء)، الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني في مملكة البحرين.

ونقل الشيخ ناصر بن حمد خلال الاستقبال تحيات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد، فيما أوكل ولي العهد، للشيخ ناصر بن حمد نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- وسموه لجلالته.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء.