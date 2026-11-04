زار وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم، المديرية العامة لمكافحة الجريمة المنظمة بجمهورية بلغاريا، يرافقه وزير الداخلية البلغاري إيفان ديميرجييف.

واطّلع وزير الداخلية خلال الزيارة على الإمكانات والتجهيزات الأمنية المعتمدة في مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم العابرة للحدود، والجهود المبذولة للتصدي للشبكات الإجرامية، ولا سيما في مجالات الاتجار بالمخدرات والبشر، وتهريب المهاجرين، والجرائم الإلكترونية.

واستمع الأمير عبدالعزيز بن سعود إلى شرح عن أعمال المديرية وآليات التعاون والتنسيق الأمني الدولي مع الأجهزة النظيرة، لمواجهة تلك الجرائم والتصدي لها.

وشاهد عرضاً مرئياً تناول مهام المديرية وأبرز جهودها في مكافحة الجريمة المنظمة.

حضر الزيارة الوفد الرسمي المرافق لوزير الداخلية.