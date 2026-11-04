بتوجيه من القيادة، التقى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم، رئيسة جمهورية بلغاريا إيليانا يوتوفا، وذلك في العاصمة صوفيا.

ونقل وزير الداخلية لفخامتها خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتمنياتهما، لجمهورية بلغاريا وشعبها دوام التقدم والازدهار، كما هنّأها بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية.

كما عقد الأمير عبدالعزيز بن سعود اجتماعاً مع دولة رئيس وزراء جمهورية بلغاريا رومين راديف.

ونقل وزير الداخلية في بداية الاجتماع، تحيات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لدولته، وتمنياته لشعب جمهورية بلغاريا دوام التقدم والازدهار.

وأدان كل من رئيسة جمهورية بلغاريا ودولة رئيس وزرائها الاعتداءات التي تعرضت لها المملكة من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية، مؤكدين تضامن بلغاريا مع المملكة.

وجرى خلال اللقاء والاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث عدد من الموضوعات، ومنها ما يتعلق بتعزيز التعاون الأمني القائم بينهما.

حضر اللقاء والاجتماع، مستشار وزير الداخلية الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بلغاريا الدكتور رامي بن سعود العتيبي، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ونائب المشرف العام على مكتب وزير الداخلية المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الربيعة، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى، ونائب المشرف العام على برامج الشراكات الدولية اللواء فراس بن صالح الصالح.

كما حضر الاجتماع من الجانب البلغاري، وزير الداخلية إيفان ديمير جييف، ووزيرة الخارجية فيليسلافا بتروفا، وعدد من كبار المسؤولين.