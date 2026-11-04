حذّر صندوق الأمم المتحدة للسكان من كارثة صحية وإنسانية متفاقمة في مدينة تعز ومحيطها، جراء استمرار الحصار الحوثي ونقص الوقود والأدوية والغذاء، كاشفاً أن خمسة مستشفيات فقط تعمل بصورة جزئية من أصل 27 مستشفى مخصصة لتقديم الرعاية الصحية للنساء والفتيات، فيما تواجه آلاف الحوامل مخاطر صحية تهدد حياتهن وحياة مواليدهن.



وقال ممثل الصندوق في اليمن، فرانشيسكو غالتيري، إن أكثر من 13 ألف امرأة حامل في تعز يفتقرن إلى الخدمات الصحية الأساسية، بينهن نحو 1500 امرأة يُتوقع أن يضعن مواليدهن خلال الأسبوعين القادمين، محذراً من التداعيات الخطيرة للنقص الحاد في الإمدادات الطبية والوقود على الأمهات والمواليد.



وأوضح غالتيري، في إحاطة صحافية من عدن عبر الاتصال المرئي للصحفيين في جنيف، أن مستشفى السويدي للأمومة والطفولة، الذي يمثل المرفق الرئيسي لرعاية الأمهات في المدينة، يواجه وضعاً حرجاً، إذ تراجع متوسط حالات الولادة اليومية من عشر إلى خمس حالات، فيما انخفض عدد حاضنات الأطفال العاملة من 40 إلى 10 فقط، بسبب نقص الوقود.



وأشار إلى أن الكوادر الطبية تعمل تحت ضغط شديد، وأن بعض العاملين يواجهون صعوبات في الوصول إلى المرافق الصحية، محذراً من احتمال إغلاق المستشفى خلال الأيام القادمة إذا لم تُرفع القيود المفروضة على الوصول والإمدادات.



وكشف المسؤول الأممي أن تصاعد القتال أدى إلى تضاعف أعداد النازحين ثلاث مرات في الساحل الغربي وتعز، ليصل إجماليهم إلى نحو 300 ألف شخص، نصفهم من النساء والأطفال، في وقت كانت فيه 6.2 مليون امرأة وفتاة في اليمن يفتقرن بالفعل إلى خدمات الحماية الأساسية قبل التصعيد الأخير.



ولفت إلى تفاقم المخاطر التي تواجه النساء والفتيات في مواقع النزوح، بما فيها العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستغلال والتحرش والعنف الجنسي وزواج الأطفال القسري، إلى جانب ارتفاع مخاطر الإجهاض والولادات غير الآمنة وسوء التغذية بين الحوامل.



ونقل غالتيري عن قابلات يعملن بدعم من الصندوق في تعز إفادتهن بوجود نساء حوامل لا يحصلن سوى على وجبة أو وجبتين يومياً، تتكونان في بعض الحالات من الشاي والخبز أو الأرز، في ظل التدهور المعيشي والارتفاع الحاد في أسعار المواد الأساسية.



وجدد صندوق الأمم المتحدة للسكان دعوته إلى خفض التصعيد وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية والوقود بصورة آمنة ومستدامة ودون عوائق، محذراً من أن استمرار القيود يهدد بانهيار ما تبقى من الخدمات الصحية المنقذة للحياة في تعز.