عقد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية بجمهورية بلغاريا إيفان ديميرجييف، اليوم، جلسة مباحثات رسمية، وذلك في العاصمة البلغارية صوفيا.

وأكد في بداية الجلسة، أن المباحثات تأتي بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، لتعزيز التعاون الأمني القائم بين المملكة وجمهورية بلغاريا.

وجرى خلال الجلسة، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين وزارتي الداخلية، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة تطوير التعاون الثنائي في المجالات الأمنية، ومنها مكافحة الجريمة بمختلف صورها وتعقب مرتكبيها، والتصدي لشبكات تهريب المخدرات وغسل الأموال، ومكافحة الإرهاب والتطرف بجميع أشكالهما، إلى جانب تعزيز تبادل الخبرات والتجارب وتنمية قدرات المختصين لدى الجانبين.

حضر جلسة المباحثات، الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري مستشار وزير الداخلية، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ونائب المشرف العام على مكتب وزير الداخلية المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الربيعة، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى، ونائب المشرف العام على برامج الشراكات الدولية اللواء فراس بن صالح الصالح، كما حضرهما من الجانب البلغاري عدد من المسؤولين.