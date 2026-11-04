افتتح عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، اليوم الأربعاء، الدورة الـ45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، معلناً تدشين 143 مجلداً من «الموسوعة العربية الشاملة في العلوم والآداب والفنون والأعلام» وإطلاق جائزة دولية تحمل اسم هارون الرشيد، إلى جانب إصدار تاريخي يوثق الوجود البرتغالي في المحيط الهندي، أنجزه خلال 37 عاماً من البحث.

ويقام المعرض في مركز إكسبو الشارقة تحت شعار «من صنع الحكايات» حتى 15 نوفمبر الجاري، بحضور نائب حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد القاسمي، ورئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، وبمشاركة سلطنة عمان ضيف شرف الدورة الحالية.

وأكد حاكم الشارقة أن خدمة الإنسان تبدأ بالعناية بعقله وتنمية وعيه، وأن اهتمام الإمارة بالكتاب والمؤسسات العلمية يستهدف تقريب المعرفة من الناس. وأوضح أن المعرض يتيح لقاء القراء بالكتاب وتبادل المعارف والتجارب بين الشعوب، ويشجع الأجيال الجديدة على البحث والتفكير.

وتصدر افتتاح الدورة الإعلان عن الموسوعة العربية الشاملة التي بدأ العمل عليها العام الماضي، ويشارك في إعدادها أكثر من 1500 متخصص من مختلف أنحاء العالم. ووجه حاكم الشارقة بتكثيف الجهود ومضاعفة أعداد العاملين لاستكمالها العام القادم، مع توفير الإمكانات اللازمة لإتاحتها ورقياً وإلكترونياً للقراء والباحثين.

وأوضح أن المشروع يستهدف بناء مرجع عربي موثوق يجمع المعارف وييسر الوصول إليها في مختلف التخصصات. كما دشن الموقع الإلكتروني للموسوعة التي توثق إسهامات الحضارة العربية والإسلامية في العلوم والآداب والفنون، وتضم تراجم العلماء والمفكرين والأدباء والشخصيات التاريخية.

وأعلن إطلاق «جائزة هارون الرشيد في العلوم والآداب والفنون والأعلام» لتكريم أربع شخصيات سنوياً، ممن قدموا باللغة العربية أعمالاً مميزة في البحث والدراسة والتأليف. وأكد أن الجائزة تقدير للعطاء العلمي وتشجيع على مواصلة الإنتاج المعرفي وإثراء المكتبة العربية.

وعن اختيار اسم الجائزة، أشار إلى ما قدمه هارون الرشيد من خدمات في رعاية العلوم والآداب والفنون، وإلى استمرار أثره عبر القرون، مؤكداً أهمية إنصاف هذه الشخصية التاريخية وإبراز إسهاماتها الحضارية.

وشهد الافتتاح توقيع أحدث مؤلفاته «البرتغاليون في المحيط الهندي: أحداث في حوليات من عام 1497م إلى عام 1750م»، الذي يقع في 61 مجلداً بالعربية ومثلها بالإنجليزية. ويستند العمل إلى وثائق أصلية جمعها من أرشيفات البرتغال وإسبانيا والهند ودول أخرى، ثم ترجمها وحققها ورتب أحداثها زمنياً.

ويوثق الإصدار تاريخ الوجود البرتغالي في المحيط الهندي وشرق أفريقيا والهند ومناطق من آسيا. وأهدى حاكم الشارقة نسخاً منه إلى ممثلي المؤسسات الأرشيفية والعلمية في البرتغال وغوا، معرباً عن أمله في أن يخدم الباحثين والمؤرخين وتاريخ المنطقة وشعوبها.

وكرم حاكم الشارقة الباحث والأكاديمي المغربي الدكتور سعيد يقطين، شخصية العام الثقافية، تقديراً لإسهاماته في الأدب والنقد العربي. كما كرم دار النشر الكاتالونية «كاروان» الفائزة بجائزة الشارقة للترجمة «ترجمان» لعام 2026، عن ترجمة مختارات من «ألف ليلة وليلة» إلى الكاتالونية، التي أنجزتها مارغاريدا كاستيلس كريباليس.

وفي كلمتها، استعرضت الشيخة بدور القاسمي ملامح نشأتها في بيت يحتفي بالكتاب، وكيف تحول شغف والدها بالقراءة والتاريخ إلى جامعات ومؤسسات ومشاريع معرفية. واستعادت دعمه للناشرين بشراء كتبهم في بدايات المعرض، حتى أصبح الحدث جزءاً من ذاكرة أجيال وملتقى لثقافات العالم.

وأكد يقطين أن تكريمه يمثل تقديراً لجهود الكتاب المغاربة والعرب في خدمة الثقافة والحوار والتسامح. فيما قال وزير الثقافة والرياضة والشباب العماني سعود بن هلال البوسعيدي إن مشاركة بلاده تفتح آفاقاً للتعريف بمنجزها الثقافي وتعزيز التعاون في النشر والترجمة والبحث العلمي والفنون.

وعقب الافتتاح، زار حاكم الشارقة الجناح العماني، واطلع على إصداراته وبرنامجه الثقافي وما يقدمه من ملامح التاريخ والتراث والأدب في السلطنة، وتسلم مجموعة من الموسوعات والكتب التاريخية.