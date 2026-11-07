لم تنجُ حتى أبواب دور العبادة من جشع لص تجرد من كل القيم والمبادئ، بعدما استهدف سلسلة من المساجد في منطقة باردو التونسية لسرقة محتوياتها وممتلكاتها. غير أن رحلته الإجرامية التي أدارها بحذر شديد انتهت بنهاية مأساوية له في قبضة الأمن، حين وقع في شر أعماله متلبساً بالجرم المشهود بعد خلع باب من الألومنيوم من قلب أحد الجوامع.

الساعات الماضية شهدت تحركات أمنية مكثفة قادتها فرقة الشرطة التونسية، بعد تزايد بلاغات السطو المتكرر على محتويات المساجد. وكشفت التحريات الميدانية أن المتهم كان يعتمد خطة لتضليل العيون، مستخدماً عربة مجرورة لنقل الغنائم وممتلكات الجوامع وإخفائها في أماكن بعيدة عن الشبهات.

وعبر مراقبة لصيقة وكمين محكم دبرته الوحدات الأمنية بعناية فائقة، انقض عناصر الشرطة على اللص في اللحظة الحاسمة بعد نزع الباب المعدني، ليتم اقتياده مباشرة نحو التوقيف الاحتياطي. ويخضع اللص حالياً لتحقيقات موسعة لكشف أبعاد نشاطه الإجرامي وما إذا كانت وراءه شبكة أوسع، في انتظار مثوله الوشيك أمام القضاء ليلقى جزاءه العادل.