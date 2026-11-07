تهديد بقتل ترمب يقود إلى اعتقال فنزويلي مسلح قرب البيت الأبيض

أوقفت السلطات الأمريكية مواطناً فنزويلياً عُثر عليه داخل سيارة مسروقة وبحوزته عدة أسلحة نارية، بالقرب من مجمع البيت الأبيض في العاصمة واشنطن، بعدما وجهت إليه وزارة الأمن الداخلي اتهامات بتهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ومحاولة الوصول إلى العاصمة لتنفيذ تهديده، وفقاً لبيانات رسمية ووثائق قضائية.

وبحسب شبكة abcNEWS، ذكرت شكوى جنائية قُدمت إلى المحكمة العليا في مقاطعة كولومبيا، أن ضابطاً من جهاز الخدمة السرية كان يقوم بدورية في محيط البيت الأبيض رصد سيارة زرقاء من طراز «فورد F-150» متوقفة في شارع كونستيتيوشن، قبيل منتصف ليل (الخميس) 5 نوفمبر 2026.

وعندما اقترب الضابط من السيارة وطرق نافذتها، سأل قائدها، ويدعى روني جوانيبا-كرينوس، عما إذا كان بخير وما إذا كان يحمل أسلحة، فأومأ الرجل برأسه بالإيجاب، ثم أشار بإصبعه في هيئة مسدس، بحسب إفادة الشكوى.

أسلحة نارية وذخائر داخل سيارة مسروقة

وأوضحت الوثائق أن المشتبه به، بعد خروجه من السيارة، تحدث إلى المحققين عبر تطبيق «قوقل ترانسليت»، قائلاً: «أحمل السلاح لأنهم حاولوا قتلي به، واضطررت إلى انتزاعه منهم، إنه داخل الحقيبة البنية».

وعثرت السلطات داخل السيارة على مسدس رشاش من طراز «MAC-10»، ومسدس «Glock 43x»، وبندقية «AR-15»، إضافة إلى عشرات الطلقات من الذخيرة، وفقاً لوزارة الأمن الداخلي.

وكشفت التحقيقات أن السيارة التي كان يجلس بداخلها أُبلغ عن سرقتها، وهو ما أضاف اتهامات جنائية أخرى إلى القضية.

تهديدات بقتل ترمب

وقالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إن جوانيبا-كرينوس أبلغ الضباط بأنه سمع أصواتاً داخل رأسه تطالبه بالتوجه إلى واشنطن العاصمة وقتل الرئيس دونالد ترمب.

لكن هذه التصريحات المنسوبة إليه لم ترد في إفادة الشكوى الجنائية المقدمة إلى المحكمة، التي تضمنت تفاصيل العثور عليه والأسلحة الموجودة داخل السيارة، وهو ما يستدعي التمييز بين ما أوردته الوزارة وما ورد في الوثائق القضائية.

ووفقاً للبيانات الرسمية، وُجهت إلى المشتبه به اتهامات باستخدام سيارة دون تصريح، وحيازة ممتلكات مسروقة، وحمل مسدس دون ترخيص، وحمل بندقية دون ترخيص، إلى جانب اتهامات أخرى تتعلق بحيازة الأسلحة النارية.

ومثل المتهم للمرة الأولى أمام المحكمة العليا في مقاطعة كولومبيا، (الجمعة)، ولا يزال محتجزاً دون كفالة، بحسب سجلات المحكمة المنشورة عبر الإنترنت.

دخل الولايات المتحدة عبر تكساس في 2024

وأفادت وزارة الأمن الداخلي بأن جوانيبا-كرينوس يقيم في الولايات المتحدة بصورة غير نظامية، وأنه دخل البلاد عبر ولاية تكساس عام 2024.

وتأتي الواقعة في ظل إجراءات أمنية مشددة حول البيت الأبيض، إذ يتولى جهاز الخدمة السرية مسؤولية حماية الرئيس وتأمين محيط المجمع الرئاسي.