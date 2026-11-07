في خطوة تعكس توسع التعاون الفضائي بين الصين وباكستان، يستعد رائد فضاء باكستاني للانضمام إلى طاقم المركبة الفضائية الصينية «شنتشو 24»، في مهمة تاريخية تجعله أول مواطن أجنبي يصعد إلى محطة الفضاء الصينية «تيانجونغ»، منذ بدء برنامج بكين للرحلات الفضائية المأهولة.

وذكرت وسائل إعلام صينية رسمية، (السبت)، نقلاً عن وكالة الفضاء الصينية المأهولة، أن رائد الفضاء الباكستاني سيشارك في رحلة قصيرة إلى المدار، قبل أن يعود إلى الأرض على متن المركبة «شنتشو 23»، دون الكشف عن موعد إطلاق المهمة.

وستكون هذه الرحلة أول مهمة مشتركة في تاريخ برنامج الفضاء الصيني المأهول تجمع رواد فضاء صينيين وآخرين من دولة أجنبية، بحسب وكالة أنباء «شينخوا».

مرشحان باكستانيان للتدريب على المهمة

وكانت «شينخوا» قد أفادت في وقت سابق من العام الحالي بأن مرشحين باكستانيين، هما محمد زيشان علي وخرم داود، بدآ تدريباتهما إلى جانب نظرائهما الصينيين، تمهيداً لاختيار أحدهما للمشاركة في رحلة فضائية قصيرة بصفته متخصصاً في الحمولة.

وركز البرنامج التدريبي على تطوير القدرات العملية والتشغيلية للمرشحين، إلى جانب إخضاعهما لدروس مكثفة في اللغة الصينية، بما يساعدهما على التعامل مع متطلبات المهمة والتواصل مع أفراد الطاقم خلال الرحلة.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لاتفاق تعاون فضائي وقعته الصين وباكستان في فبراير 2025، ويستهدف تعزيز الشراكة بين البلدين في مجال الرحلات الفضائية المأهولة.

الصين تستعد للوصول إلى القمر بحلول 2030

وتندرج المهمة ضمن مساعي الصين لتوسيع حضورها في الفضاء وتعزيز قدراتها في الرحلات المأهولة، بالتزامن مع استعداداتها لتنفيذ أول هبوط مأهول على سطح القمر بحلول عام 2030.

وتخوض بكين منافسة فضائية متصاعدة مع الولايات المتحدة، التي تستهدف وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» إعادة رواد فضاء إلى سطح القمر عام 2028، ضمن برنامج «أرتميس».

ويعكس إشراك رائد فضاء باكستاني في مهمة صينية تحولاً مهماً في برنامج بكين الفضائي، إذ يفتح الباب أمام مشاركة رواد فضاء من دول أخرى في رحلاتها المأهولة، ويعزز التعاون الدولي حول محطة «تيانجونغ».