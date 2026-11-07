كشفت مصادر «عكاظ» أن إدارة نادي الاتحاد تتجه لإلغاء فكرة إقامة المعسكر الخارجي في مدينة ماربيا الإسبانية الذي كان سيقام مطلع يناير من العام 2027، وذلك بعد إعادة جدولة مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين في يناير القادم، وإعلان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (الثلاثاء) الماضي إعادة جدولة نهائيات كأس آسيا 2027، المقررة إقامتها في السعودية، لتقام خلال الفترة من 23 ديسمبر 2027 إلى 21 يناير 2028، بدلاً من موعدها السابق الذي كان محدداً من 7 يناير وحتى 5 فبراير 2027.



من جانب آخر، يعود لاعبو فريق الاتحاد لتدريبات الأسبوع الحالي من أجل التحضير لاستئناف مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد الراحة التي منحت لهم من قبل الجهاز الفني بقيادة المدرب ينز فيسينغ عقب توقف المنافسات المحلية بسبب التوقف الدولي، ويسعى المدرب فيسينغ إلى استغلال الفترة الحالية لمعالجة كافة الأخطاء الفنية في الفريق الاتحادي وعودته بشكل مختلف لمواصلة المنافسة على البطولات محليا وقاريا في الموسم الحالي.