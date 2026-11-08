تعادل فريق ضمك مع ضيفه الأنوار بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم (الأحد) على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري الدرجة الأولى السعودي لكرة القدم.



وافتتح فريق الأنوار التسجيل عن طريق لاعبه رضا بن سايح في الدقيقة (38)، قبل أن يدرك لاعب ضمك فريج الجيزاني التعادل لفريقه في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول (45+2).



وبهذه النتيجة، رفع ضمك رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري، فيما رفع الأنوار رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع.