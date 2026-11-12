عقد وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس (الأربعاء)، اجتماعهم الثالث والأربعين في البحرين، برئاسة الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية.

وألقى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، كلمةً في الاجتماع أعرب فيها عن تقديره لما بُذل من جهود خلال رئاسة مملكة البحرين للدورة الحالية للمجلس، مثمناً جهود الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي في التنسيق والترتيب لأعمال الاجتماع. ورحّب الأمير عبدالعزيز بن سعود بوزراء الداخلية في بلدهم الثاني، المملكة العربية السعودية، التي تستضيف الاجتماع القادم مؤكداً تطلع المملكة إلى مواصلة مسيرة العمل الأمني الخليجي المشترك وتعزيزها.

وتطرق وزير الداخلية، في كلمته، إلى الظروف الاستثنائية والمتغيرات الإقليمية والدولية بالغة الحساسية، وما تفرضه من تحديات تستدعي الانتقال من مرحلة الاستجابة للأحداث الأمنية إلى استشرافها والاستعداد المسبق لمواجهتها، من خلال خطط تنفيذية شاملة، وتكثيف الجهود لتنسيق العمل المشترك وتعزيزه في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وأكد، أن أمن دول المجلس كلٌّ لا يتجزأ، وأن أي تهديد تتعرض له دولة من دول المجلس يمثل تهديداً مباشراً للمنظومة الخليجية بأكملها.

كما أكد الأمير عبدالعزيز بن سعود، أن استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية للمدنيين والأعيان المدنية والاقتصادية في المملكة، واعتداءاتها السافرة على الحرمين الشريفين، أعمال لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة أو شكل، لما تمثله من تهديد لحياة المدنيين، وما تُحدثه من تأثير في الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية والمنطقة. ولفت وزير الداخلية الانتباه، إلى أن الاجتماع وما يصدر عنه من قرارات يجسدان العزيمة الصادقة والعمل المخلص ووحدة الكلمة، بما يحقق تطلعات قادة دول المجلس في حماية الأوطان والمجتمعات وتعزيز أمنها واستقرارها.