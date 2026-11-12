أبرزت دراسة «حالة الذكاء الاصطناعي في المملكة»، الصادرة عن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، تقدم المملكة بحصولها على المرتبة الثالثة عالمياً في نسبة نمو كفاءات الذكاء الاصطناعي، وفق مؤشر معهد ستانفورد لعام 2026، والثالثة عالمياً والأولى عربياً وإقليمياً في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة لعام 2025، والخامسة عالمياً والأولى عربياً في نمو القطاع وفق مؤشر «ذا أوبزرفر» لعام 2025.

واستعرضت الدراسة، التي تناولت واقع المنظومة الوطنية للذكاء الاصطناعي، من خلال 7 ركائز أساسية و15 ركيزة فرعية، أبرز المنجزات في السياسات والتنظيمات والاستثمار والبنية التحتية والبيانات والمواهب والبحث والتطوير والابتكار والتبني المؤسسي.

وفي البنية التحتية، سجلت سعة مراكز البيانات في المملكة نمواً بنسبة 115.8% بين عامي 2023 و2025، فيما تصدر الحاسب فائق الأداء «شاهين 3» دول مجلس التعاون الخليجي، وبلغت سعة مركز البيانات الحكومي «هيكساجون» 480 ميجاواط، مع وجود 9 مناطق سحابية، منها 4 تحت الإنشاء.

وفي مجال البيانات، دمج بنك البيانات الوطني معلومات أكثر من 515 نظاماً حكومياً، بحجم بيانات تجاوز 5.87 بيتابايت، فيما تجاوزت مجموعات البيانات المفتوحة 21.8 ألف مجموعة.

وأظهرت الدراسة، أن 97% من الجهات الحكومية تستخدم نماذج الذكاء الاصطناعي وأدواته أو تطورها، وأن 90% منها تمتلك إستراتيجيات للذكاء الاصطناعي، فيما تعتمد 77% ممارسات لحوكمته.

كما رصدت نمواً سنوياً متوسطاً بنسبة 37.4% في المنشورات العلمية المتخصصة بين عامي 2021 و2025، وتطوير 8 نماذج لغوية ضخمة و58 تطبيقاً للذكاء الاصطناعي محلياً.

وتأتي الدراسة لإبراز المنجزات الوطنية والقدرات المتنامية للمملكة في البيانات والذكاء الاصطناعي، وحضورها في المؤشرات العالمية المتخصصة.