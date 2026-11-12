لم تعد جرائم مليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن مجرد انتهاكات مرتبطة بالحرب، بل تحولت إلى ممارسات وحشية تستهدف الدول والملاحة البحرية، وباتت تستدعي موقفاً دولياً حازماً يتجاوز الإدانة إلى خطوات عملية لردع المليشيا ووضع حد لتهديداتها وإرهابها المستمر للشعب اليمني والملاحة الدولية والاقتصاد العالمي.

إن تنوع الجرائم الحوثية التي تجاوزت جرائم تنظيمي داعش والقاعدة خصوصاً بعد استهداف الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي والأعيان المدنية والمقدسات والمعتمرين في السعودية والتمثيل بجثث اليمنيين وقصف المدن والقرى اليمنية بصواريخ سامة وكيماوية، وتصفية موظفي الأمم المتحدة المختطفين في سجون المليشيا، يعيد إلى الأذهان جرائم تنظيم داعش الإرهابي عام 2015، حين أحرق الطيار الأردني معاذ الكساسبة حياً في سورية، في مشهد يكشف تقاطعاً مخيفاً في وحشية الممارسة والاستخفاف بحرمة الإنسان.

لقد أظهر المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم، مواقف داعمة لأمن اليمن واستقراره، والمطلوب اليوم من اجتماع مجلس الأمن الدولي القادم حول اليمن، البناء على هذه الجهود والانتقال إلى إجراءات أكثر حزماً في ظل تزايد جرائم الحوثي.

إن مجلس الأمن الدولي اليوم مطالب باتخاذ خطوات رادعة تبدأ بتصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية، وفرض عقوبات على قياداتها ومصادر تمويلها، وتنتهي بتشكيل تحالف دولي لمواجهتها، أسوة بالتحالف الدولي ضد داعش، كون حماية المدنيين وأمن المنطقة واجب إنساني تفرضه القوانين والأعراف الدولية.

إن الجرائم الحوثية العابرة للحدود يجب أن تكون نقطة تحول نحو موقف دولي موحد، فمواجهة إرهاب الحوثي لم تعد خياراً مؤجلاً، بل ضرورة لحماية اليمن والمنطقة.