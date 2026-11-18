في تطور جديد يضيف مزيداً من الغموض إلى جريمة طفلي الطالبية التي هزت الشارع المصري، استعانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة بكلاب بوليسية مدربة، للمشاركة في عمليات البحث عن جثمان أحد الطفلين، بعدما فشلت محاولات العثور عليه في الموقع الصحراوي بمدينة السادس من أكتوبر، الذي أرشد والد الطفلين، المتهم بإنهاء حياتهما، إلى مكان دفنه.

وبدلاً من العثور على الجثمان الذي كانت الأسرة تنتظر استلامه لمواراته الثرى، لم تعثر القوات في الموقع سوى على قطعة من القماش يُشتبه في أنها تعود إلى ملابس الطفل، الأمر الذي فتح باباً جديداً من التساؤلات بشأن مصيره، ودفع الأجهزة الأمنية إلى توسيع نطاق البحث وتمشيط المناطق المحيطة بموقع الدفن.

كلاب بوليسية تدخل على خط البحث عن الجثمان

وتواصل الأجهزة الأمنية أعمال التمشيط في المنطقة الصحراوية والمناطق المجاورة بمدينة السادس من أكتوبر، مستعينة بكلاب بوليسية مدربة للمساعدة في تتبع الآثار وتحديد الأماكن المحتمل وجود الجثمان بها، في ظل اتساع المنطقة وصعوبة عمليات البحث داخل محيطها.

وتدرس جهات البحث عدة احتمالات بشأن اختفاء الجثمان، من بينها احتمال وصول حيوانات ضالة إلى موقع الدفن وسحبه إلى مكان آخر، نظراً لطبيعة المنطقة الصحراوية المفتوحة، إلا أن هذا الاحتمال لا يزال في إطار الترجيحات التي تخضع للفحص والتحقق.

كما تعمل الأجهزة الأمنية على فحص قطعة القماش التي عُثر عليها بالموقع، والتحقق من مدى ارتباطها بالطفل، بالتزامن مع مراجعة أقوال المتهم ومطابقتها بنتائج المعاينة والتحريات، للوصول إلى حقيقة ما حدث ومكان وجود الجثمان.

قطعة قماش بدلاً من الجثمان.. مفاجأة في موقع الدفن

وأعاد اختفاء جثمان الطفل القضية إلى دائرة جديدة من الغموض، بعدما كانت الأسرة تعتقد أن إرشاد الأب عن موقع الدفن سينهي معاناة البحث، ويتيح لها استلام جثمان الصغير ودفنه.

لكن المفاجأة كانت في عدم العثور على الجثمان داخل المكان الذي حدده المتهم، والاكتفاء بالعثور على قطعة قماش يُعتقد أنها من ملابس الطفل، لتبدأ مرحلة جديدة من البحث والتحقيق بشأن مصيره.

وتعيش أسرة الطفل مأساة مضاعفة، بعدما فقدت طفلين في الواقعة المنسوبة إلى والدهما، فيما لا تزال تنتظر حسم مصير جثمان أحدهما، وسط استمرار عمليات البحث والتحقيقات لكشف جميع الملابسات.

خلاف على أموال يتحول إلى جريمة مأساوية

وتعود تفاصيل الواقعة إلى اتهام مقدم برامج تليفزيونية ومدرب بإحدى صالات الألعاب الرياضية، يبلغ من العمر نحو 40 عاماً، بالتعدي على طفليه داخل مسكن الأسرة بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، ما أسفر عن وفاتهما، وفقاً لما كشفت عنه التحقيقات الأولية.

وبحسب التحريات، بدأت الواقعة على خلفية خلافات بين الأب وطفليه، بعدما اتهمهما بالاستيلاء على أمواله، قبل أن يتطور الأمر إلى اعتداء جسدي عنيف عليهما، شمل الضرب ورطم رأسيهما بالحائط.

وأسفر الاعتداء عن إصابة الطفلين، حيث نُقل أحدهما إلى المستشفى، وظل داخل العناية المركزة قبل أن يفارق الحياة متأثراً بإصاباته، بينما قال المتهم إنه أنهى حياة شقيقه الآخر ودفن جثمانه في منطقة صحراوية بمدينة السادس من أكتوبر.

رواية حادث سير كشفت خيوط الجريمة

وكشفت التحقيقات أن المتهم حاول في البداية إبعاد الشبهة الجنائية عن نفسه، بعدما ادعى تعرض أحد طفليه لحادث سير استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أن الفحص الطبي والتحريات أثارا الشكوك حول روايته، خاصة مع ظهور إصابات متفرقة في جسد الطفل، إلى جانب معلومات وشهادات بشأن تعرضه وشقيقه للاعتداء داخل المنزل.

ووفقاً للمعلومات الواردة في التحقيقات، تحدث الطفل قبل وفاته عن تعرضه وشقيقه للضرب على يد والدهما، وهو ما دفع الأجهزة المختصة إلى التوسع في التحريات ومواجهة المتهم بالأدلة والمعلومات المتاحة.

ومع تضييق الخناق عليه، أقر المتهم باعتدائه على طفليه، وأرشد عن المكان الذي قال إنه دفن فيه جثمان أحدهما، كما جرت إجراءات المعاينة التصويرية للواقعة بحضور جهات التحقيق وخبراء الأدلة الجنائية.

النيابة تحبس المتهم وتنتدب الطب الشرعي

وكانت نيابة حوادث جنوب الجيزة قد قررت، أمس الثلاثاء، حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية والفنية لكشف ملابسات الواقعة.

وشملت القرارات انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان الطفل الذي سبق العثور عليه، لبيان أسباب الوفاة وتحديد طبيعة الإصابات، إلى جانب مراجعة التقارير الطبية الخاصة بشقيقه الذي توفي داخل المستشفى.

كما تضمنت الإجراءات فحص كاميرات المراقبة المحيطة بالعقار، والتحفظ على مسرح الواقعة، واستكمال سماع أقوال الشهود، وتسليم الطفل الثالث الناجي إلى والدته بعد استدعائها وسؤالها.

شهادات الجيران تكشف تفاصيل عن حياة الأسرة

وفي سياق متصل، استمعت الأجهزة الأمنية إلى أقوال عدد من جيران الأسرة، الذين تحدثوا عن مشاهدتهم وسماعهم وقائع اعتداء متكررة على الطفلين داخل المسكن.

وقال أحد الجيران، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام محلية، إنه سبق أن سمع صرخات واستغاثات من داخل الشقة، وإنه حاول التدخل أكثر من مرة ومطالبة الأب بالتوقف عن ضرب طفليه، إلا أنه كان يرد بأن الأمر يتعلق بتربيتهما.

وأضاف أن الاعتداءات كانت تتكرر لفترات طويلة، مشيراً إلى أنه أبلغ رجال المباحث بما شاهده وسمعه خلال التحقيقات.