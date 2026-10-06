تواصل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تقديم خدماتها الميدانية لقاصدي المسجد الحرام عبر مراكز العناية بالضيوف، التي تعمل على مدار الساعة؛ بهدف توفير الدعم والإرشاد وتيسير تجربة ضيوف الرحمن. وتقدم المراكز منظومة متكاملة من الخدمات، تشمل الإرشاد والتوجيه، وحفظ الأمتعة، والعناية بالمفقودات، إلى جانب الخدمات المخصصة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، والعناية بالأطفال والنساء والتائهين، وتقديم المساعدة والدعم للقاصدين.

الاستفادة من الخريطة التفاعلية

وتتيح المراكز لقاصدي المسجد الحرام، الاستفادة من الخريطة التفاعلية عبر مسح رمز الاستجابة السريعة (QR)، بما يسهم في الوصول إلى المواقع والخدمات داخل المسجد الحرام بكل يسر وسهولة. وتأتي هذه الخدمات ضمن جهود الهيئة لتعزيز منظومة العناية بالضيوف، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم، بما يعينهم على أداء مناسكهم وعباداتهم في أجواء يسودها اليسر والطمأنينة.