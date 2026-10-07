عبّرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن استنكارها الشديد للاعتداءات الإرهابية الحوثية على مطاري الرياض وأبها في المملكة العربية السعودية، التي أسفرت عن وقوع وفيات وإصابات بين المواطنين والمقيمين، إضافة إلى أضرار مادية.

وقالت الأمانة العامة، في بيان صادر من مقرها في تونس اليوم:«إنها إذ تعبّر عن إدانتها الصارمة وشجبها المطلق لاستمرار هذه الميليشيا الإرهابية في تكرار اعتداءاتها على المدنيين والأعيان المدنية في المملكة، وانتهاكها الصارخ للقانون الدولي، وتهديدها للأمن والاستقرار في المنطقة، فإنها تؤكد تضامنها التام ووقوفها الكامل إلى جانب المملكة العربية السعودية في الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها ومقدراتها، وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها».