صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم تدمير منصة إطلاق الصواريخ الباليستية المستخدمة في اعتداء الرياض، وأن عملية التدمير تمت في صنعاء أثناء التحضير لهجوم وشيك تجاه المملكة.