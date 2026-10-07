صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم تدمير منصة إطلاق الصواريخ الباليستية المستخدمة في اعتداء الرياض، وأن عملية التدمير تمت في صنعاء أثناء التحضير لهجوم وشيك تجاه المملكة.
صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم تدمير منصة إطلاق الصواريخ الباليستية المستخدمة في اعتداء الرياض، وأن عملية التدمير تمت في صنعاء أثناء التحضير لهجوم وشيك تجاه المملكة.
The official spokesperson for the coalition forces, "Coalition to Support Legitimacy in Yemen," Major General Turki Al-Maliki, stated that the platform for launching ballistic missiles used in the attack on Riyadh has been destroyed, and that the destruction operation took place in Sana'a while preparing for an imminent attack against the Kingdom.