أعلنت الجهة المانحة لجوائز نوبل اليوم (الأربعاء)، فوز العالم الفرنسي هنري كاجان والياباني كينسو سواي بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2026، تقديرًا لأبحاثهما التي أسهمت في حل لغز طال أمده بشأن الجزيئات التي توجد في شكلين متعاكسين، وما أتاحته هذه الأبحاث من أدوات مهمة لتصميم التفاعلات الكيميائية المستخدمة في تصنيع الأدوية.

ويبلغ هنري كاجان 95 عامًا وكينسو سواي 76 عامًا، واستندت أبحاثهما إلى اكتشافات وضع أسسها الكيميائي الفرنسي لويس باستور في القرن التاسع عشر.

وتتعلق أعمال الفائزين بظاهرة تعرف باسم «التجانس الفراغي»، إذ يوجد كثير من الجزيئات الضرورية للحياة في شكلين متعاكسين، بينما تعتمد الكائنات الحية غالبًا على أحدهما دون الآخر.

وأوضحت لجنة نوبل أن اكتشافات الفائزين بيّنت كيفية توجيه التفاعلات الكيميائية لإنتاج أحد الشكلين الجزيئيين بصورة انتقائية، وهو أمر بالغ الأهمية في تطوير الأدوية، إذ قد يكون لأحد الشكلين تأثير مختلف عن الآخر.

وقال عضو لجنة نوبل للكيمياء بيتر سومفاي "إن الشكلين "الأيسر" و"الأيمن" من الدواء قد تكون لهما تأثيرات مختلفة، ما يستدعي تطوير طرق لتحضير كل منهما بصورة انتقائية"، مشيرًا إلى أن أبحاث الفائزين وفرت أدوات قوية لتحقيق ذلك.

ويتقاسم الفائزان جائزة مالية قدرها 12 مليون كرونة سويدية (نحو 1.2 مليون دولار)، على أن يتسلما ميداليتيهما في حفل يقام في ستوكهولم في 10 ديسمبر المقبل، الذي يوافق ذكرى وفاة ألفريد نوبل.

وتُمنح جوائز نوبل منذ عام 1901 في مجالات العلوم والأدب والسلام، فيما أضيفت جائزة الاقتصاد لاحقًا بتمويل من البنك المركزي السويدي.