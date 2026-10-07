لقيت ربة منزل تبلغ من العمر 63 عاماً مصرعها داخل نطاق مركز ههيا بمحافظة الشرقية، بعدما تعرضت للتعدي بالضرب على يد نجلها إثر خلافات أسرية مرتبطة بمطالبته المستمرة بالحصول على أموال رغم عدم عمله.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بلاغاً بالواقعة، وتبين من المحضر أن المجني عليها تُدعى (رضا)، وأن نجلها (السيد)، 35 عاماً، عاطل، اعتدى عليها موجهاً لها ضربات بالرأس؛ ما أدى إلى وفاتها في الحال.

وبحسب ما ورد في المحضر، نشبت مشادة بين الأم ونجلها بسبب إصراره على الحصول على أموال منها، قبل أن تتطور المشادة إلى اعتداء عنيف أسفر عن وفاتها متأثرة بإصابتها.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت جهات التحقيق المختصة أعمالها للوقوف على ملابسات الحادث، وأمرت النيابة العامة بنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.