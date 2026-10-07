تسببت حقيبة مسروقة في الإيقاع بأحد تجار المخدرات بمحافظة الإسكندرية، بعدما رصدت وزارة الداخلية المصرية تداول مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي يظهر فيه أحد الأشخاص متضرراً من سرقة حقيبة تحتوي على مبلغ مالي من سيارة تتبع جهة عمله أثناء توقفها بأحد شوارع المدينة.

وتلقى قسم شرطة كرموز بلاغاً من الشاكي، الذي يعمل مندوب مبيعات بإحدى الشركات، أفاد فيه بأن لصًا استغل توقف سيارته في منطقة مينا البصل وتمكن من الاستيلاء على حقيبة الأموال التابعة لعمله. وبفحص الفيديو وتكثيف التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم، الذي تبين أنه عاطل وله سوابق جنائية، حيث جرى ضبطه تمهيداً للتحقيق معه في واقعة السرقة.

وخلال تفتيشه، عثر رجال الشرطة بحوزته على كميات من مخدري الهيروين والآيس وسلاح أبيض، ليعترف بسرقة الحقيبة ويُرشد إلى مكانها، كما أقر بأن المواد المخدرة التي بحوزته معدة للاتجار.

وأحيل المتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتوجيه الاتهامات المرتبطة بالسرقة وحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار.