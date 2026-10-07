حجبت وزارة السياحة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، سبع منصات إلكترونية مخالفة لنظام السياحة، لممارستها نشاط تقديم خدمات السفر والسياحة، بما يشمل باقات عمرة الداخل والرحلات السياحية، دون استيفاء الاشتراطات النظامية.

ويأتي حجب هذه المنصات في إطار جهود الوزارة للحد من الممارسات غير النظامية في الأنشطة السياحية، وحماية حقوق السياح والمعتمرين، وتجنيبهم الممارسات الاحتيالية والخدمات التي لا تستوفي متطلبات الجودة.

وأكّد المتحدث الرسمي لوزارة السياحة نصر الأنصاري أن الوزارة تواصل رصد المخالفات في مختلف الأنشطة السياحية، بما فيها منصات السفر الإلكترونية، وتتخذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مشددًا على أن سلامة السياح والمعتمرين وحماية حقوقهم وجودة الخدمات المقدّمة لهم أولويات لا تهاون فيها.

ودعت الوزارة السياح والمعتمرين إلى التعامل حصرًا مع المنصات ومكاتب السفر والسياحة المرخّصة، حفاظًا على حقوقهم وضمانًا لجودة الخدمات المقدّمة لهم.