سجّل المنتخب السعودي قفزة جديدة في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بعدما تقدم ثلاثة مراكز عقب تتويجه بلقب كأس الخليج العربي «خليجي 27»، إثر فوزه على المنتخب الإماراتي 2-0 في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب الإنماء في جدة.



ووفقاً للموقع الرسمي لـ«فيفا»، ارتقى الأخضر إلى المركز الـ55 عالمياً، بعدما كان يحتل المركز الـ58 عقب مشاركته في كأس العالم 2026، مستفيداً من نتائجه اللافتة خلال مشواره الخليجي وتتويجه باللقب للمرة الرابعة في تاريخه.



واعتمد «فيفا» نتائج بطولة كأس الخليج ضمن نظام التصنيف، لتنعكس نتائج الأخضر الخمس على رصيده النقطي، بعدما جمع 1443.17 نقطة، محققاً زيادة إجمالية بلغت 15.38 نقطة خلال البطولة.



وافتتح المنتخب السعودي مشواره بالفوز على الكويت 1-0، ليحصل على 2.27 نقطة، ثم عزز رصيده بانتصاره على عُمان 3-0، مضيفاً 3.87 نقطة، قبل أن يواصل تقدمه بالفوز على العراق 2-0، ليحصل على 4.75 نقطة إضافية.



وفي نصف النهائي، حسم الأخضر تأهله إلى المباراة النهائية أمام قطر بركلات الترجيح 3-2، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، ليضيف 2.31 نقطة إلى رصيده، قبل أن يختتم البطولة بالفوز على الإمارات 2-0، ويحصل على 4.45 نقطة.



وقدم المنتخب السعودي خلال البطولة مشواراً مثالياً، بعدما حسم اللقب دون خسارة، وحافظ على نظافة شباكه في مبارياته الخمس، مسجلاً ثمانية أهداف، ليجمع بين التتويج الخليجي والتحسن اللافت في موقعه بالتصنيف العالمي.



وجاء التقدم في تصنيف «فيفا» امتداداً للمكاسب التي حققها الأخضر مع تتويجه باللقب، الذي أنهى به غياباً عن منصة التتويج الخليجية استمر أكثر من 22 عاماً، منذ إحرازه لقب النسخة السادسة عشرة التي أقيمت بين ديسمبر 2003 ويناير 2004.