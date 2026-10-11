لقي رجل مقتله إثر تعرضه لهجوم من نمر داخل حظيرة مخصصة للحيوانات المفترسة في متنزه «يوركشاير للحياة البرية»، بالقرب من مدينة دونكاستر شمال إنجلترا، بعدما دخل إلى الحظيرة في ظروف لا تزال غامضة، ما دفع السلطات إلى إخلاء المتنزه وفتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث.

وأعلنت شرطة جنوب يوركشاير أن أجهزة الطوارئ تلقت بلاغاً عند الساعة 1:35 من ظهر (السبت) (10 أكتوبر 2026)، بالتوقيت المحلي، يفيد بدخول رجل إلى حظيرة النمور، قبل أن يتعرض لهجوم تسبب في إصابته بجروح بالغة أودت بحياته في موقع الحادث، رغم محاولات الفرق الطبية إنقاذه.

استنفار أمني وإخلاء المتنزه

وعقب تلقي البلاغ، هرعت فرق الشرطة والإسعاف إلى الموقع، حيث أرسلت خدمة إسعاف يوركشاير سيارتي إسعاف وطائرة إسعاف جوي، إلى جانب طبيب، للتعامل مع الحادث.

وأخلت إدارة المتنزه جميع الزوار، فيما بقيت قوات الشرطة في الموقع لإجراء التحقيقات وجمع الأدلة، وأعلنت الإدارة إغلاق المنشأة حتى (الأحد).

وأكدت الشرطة أن النمر لم يتعرض لأي إصابة، وظل داخل الحظيرة طوال الحادث، مشددة على عدم وجود خطر آخر يهدد سلامة الجمهور.

مقاطع مصورة توثق الحادث

وأفادت وسائل إعلام بريطانية بتداول مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُعتقد أنها تُظهر الرجل داخل الحظيرة أثناء تعرضه للهجوم.

ودعت شرطة جنوب يوركشاير الجمهور إلى الامتناع عن تداول هذه المقاطع، نظراً إلى طبيعتها الصادمة ومراعاةً لمشاعر أسرة الضحية.

وأوضحت الشرطة أن أسرة المتوفى أُبلغت بالحادث، وأن ضباطاً متخصصين يتولون تقديم الدعم اللازم لأفرادها.

ولم تكشف السلطات حتى الآن عن هوية الرجل أو كيفية دخوله إلى الحظيرة، فيما تتواصل التحقيقات لتحديد الظروف التي أدت إلى وقوع الحادث.

إدارة المتنزه تعلق على الحادث

وأكدت إدارة متنزه «يوركشاير للحياة البرية»، في بيان، تفعيل إجراءات الاستجابة للطوارئ فور وقوع الحادث، مشيرة إلى تعاونها الوثيق مع الجهات المختصة لمعرفة تفاصيل ما جرى.