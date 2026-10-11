أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) تعطيل سفينة شحن تجارية ترفع علم بنما في خليج عُمان، إثر استهدافها بضربة جوية نفذتها مقاتلة أمريكية، بعدما تجاهل طاقمها تحذيرات متكررة وحاول تجاوز الحصار البحري المفروض على إيران، مؤكدة عدم وقوع إصابات بين أفراد الطاقم.

وأوضحت القيادة، في بيان أن مقاتلة عسكرية أمريكية استخدمت ذخيرة دقيقة لاستهداف مؤخرة السفينة «أوشن موليكا»، المعروفة أيضاً باسم «أريكا صن»، ما أدى إلى تعطيل منظومة الدفع بالكامل ومنعها من مواصلة الإبحار.

تجاهل تحذيرات متكررة

وقالت «سنتكوم» إن السفينة كانت تحاول عبور المياه الإقليمية بعد مغادرتها أحد الموانئ الإيرانية، رغم تلقي طاقمها تحذيرات متكررة بشأن الحصار البحري الأمريكي. وأكدت أن العملية استهدفت قدرة السفينة على الحركة، دون إلحاق أذى بأفراد طاقمها، فيما لم تتوافر على الفور إفادة مستقلة من الشركة المشغلة للسفينة بشأن ملابسات الحادث.

تعطيل 4 سفن وإعادة 135 أخرى

وكشفت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها أعادت فرض الحصار البحري على السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها في 14 يوليو الماضي. وبحسب البيان، أسفرت عمليات تطبيق الحصار خلال الأشهر الثلاثة الماضية عن تعطيل أربع سفن تجارية وإجبار 135 سفينة أخرى على تغيير مسارها والعودة. وأضافت أن القوات الأمريكية دمرت خلال الفترة نفسها عشر ناقلات نفط قالت إنها مرتبطة بشبكة النقل البحري التابعة للحرس الثوري الإيراني. وتُعد هذه الأرقام حصيلة أعلنتها القيادة الأمريكية، ولم يتسن التحقق منها بصورة مستقلة.

تحذيرات للسفن في خليج عُمان ومضيق هرمز

ودعت «سنتكوم» أطقم السفن التجارية العاملة في خليج عُمان والممرات المؤدية إلى مضيق هرمز إلى الالتزام بالتحذيرات الصادرة عن القوات الأمريكية، ومتابعة الإشعارات الملاحية، والتواصل مع القطع البحرية الأمريكية عبر قناة الاتصال البحري رقم 16. ويأتي الحادث في ظل تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة، وتزايد المخاطر التي تواجه حركة الملاحة التجارية قرب مضيق هرمز.