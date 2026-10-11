تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اتصالًا هاتفيًا من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي.

وفي مستهل الاتصال، أعرب الصفدي عن إدانة بلاده لاعتداءات ميليشيا الحوثي الغاشمة التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي، وتضامنها المطلق مع المملكة، مثمناً جهود السلطات السعودية في تقديم العناية والرعاية الطبية للمواطنين الأردنيين المصابين.

كما بحث الوزيران التطورات الإقليمية، وسبل دعم أمن المنطقة واستقرارها.

كما تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اتصالًا هاتفيًا من الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كلاس.

وجرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون المشترك بين المملكة والاتحاد الأوروبي، ومناقشة التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتناول الاتصال هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية على مطار الملك خالد الدولي، حيث أكدت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي إدانة الاتحاد لهذا العمل الإرهابي، مشددةً على أنه لا يمكن تبرير الهجمات العشوائية التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية.

وأعربت عن تضامن الاتحاد الأوروبي مع المملكة، وتعازيها لأسر المتوفين، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

كما أكدت خلال الاتصال على ضرورة بذل الجهود لمواجهة التصعيد الإقليمي، وأهمية رفع مستوى التعاون المشترك في الدفاع البحري بما يضمن أمن وسلامة الممرات المائية في المنطقة.