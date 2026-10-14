كشفت دراسة روسية حديثة أن سرعة ذوبان الأنهار الجليدية في منطقة القطب الشمالي لا ترتبط بارتفاع درجات الحرارة والتغيرات المناخية فقط، بل تتأثر أيضاً بتغيّر شكل الأنهار الجليدية وأحجامها وارتفاع أسطحها مع مرور الوقت.

وتوصل باحثون في المعهد الروسي لأبحاث القطبين الشمالي والجنوبي إلى النتائج بعد تحليل بيانات مراقبة طويلة الأمد لنهري «ألدغوندا» و«غرب غرونفيورد» الجليديين في أرخبيل سفالبارد، إذ تبين أن التغيرات الهندسية التي تطرأ على الكتل الجليدية نفسها يمكن أن تزيد معدلات فقدان الجليد.



20 متراً من الكتلة الجليدية

وأظهرت بيانات الباحثين أن النهرين الجليديين فقدا خلال الفترة من 2013 إلى 2025 ما يعادل نحو 18 إلى 20 متراً من المياه عند قياس خسارة الكتلة الجليدية.

واعتمد العلماء في حساباتهم على طريقتين، الأولى تأخذ في الاعتبار التغير السنوي في شكل سطح النهر الجليدي، فيما تفترض الثانية بقاء هندسة النهر الجليدي كما كانت مسجلة عام 2008، بهدف تحديد حجم التأثير الذي ينتج عن تغير شكل الكتلة الجليدية بمرور السنوات.



سطح أقل ارتفاعاً.. وحرارة أعلى

وأوضح الباحثون أن ذوبان الجليد يؤدي تدريجياً إلى انخفاض سطح النهر الجليدي إلى مستويات أقل ارتفاعاً، حيث تكون درجات حرارة الهواء أعلى، وهو ما يؤدي بدوره إلى تسريع الذوبان حتى في حال عدم حدوث ارتفاع إضافي في درجات الحرارة.

ووفق النتائج، يؤدي هذا العامل إلى زيادة سنوية إضافية في فقدان الجليد بنحو 1 إلى 2% في نهر «ألدغوندا»، وبنحو 0.5 إلى 1% في نهر «غرب غرونفيورد»، مقارنة بالخسائر المرتبطة بالعوامل المناخية وحدها.

وقال كبير الباحثين في المعهد أنطون تيريخوف إن انخفاض سطح النهر الجليدي مع استمرار الذوبان يضعه داخل طبقات هوائية أكثر دفئاً، وبالتالي يمكن أن تتسارع خسارة الجليد حتى دون تغير الظروف الجوية نفسها.



دقة أكبر في توقعات الذوبان

وأكد الباحثون أن تأثير تغير هندسة الأنهار الجليدية لا يزال محدوداً خلال العقود الأخيرة مقارنة بالتأثير المناخي، إلا أن تجاهله في الدراسات طويلة الأمد قد يؤدي إلى احتساب جزء من الذوبان الناتج عن تغير شكل النهر الجليدي على أنه ناتج مباشرة عن تغير المناخ.

ويرى الفريق العلمي أن إدخال هذا العامل في النماذج المستقبلية، إلى جانب الاستفادة من نماذج الارتفاع الرقمية وبيانات الأقمار الصناعية، يمكن أن يساعد على تقديم تقديرات أكثر دقة لمعدلات ذوبان الأنهار الجليدية في القطبين الشمالي والجنوبي، وفصل تأثير ارتفاع درجات الحرارة عن التغيرات الطبيعية التي تطرأ على هندسة الكتل الجليدية.