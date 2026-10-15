يقدم فريق مسرحية شوقر دادي عروضاً جديدة ضمن فعاليات موسم الرياض.

طرح التذاكر

وشارك الفنان الكويتي حسن البلام متابعيه بوستر العمل وكتب: «تذاكر مسرحية»شوقر دادي«متاحة الآن في موسم الرياض، من بطولة نخبة من النجوم 22 – 26 من أكتوبر، مسرح بكر الشدي – بوليفارد سيتي».

قصة وأبطال «شوقر دادي»

وتدور قصة وأحداث مسرحية «شوقر دادي» في إطار كوميدي اجتماعي حول العلاقات المعاصرة القائمة على المصالح والتوقعات المادية، من خلال قصة شاب يدخل في علاقة مع شخصية ثرية، لتبدأ سلسلة من الأحداث التي تكشف التناقض بين المشاعر الحقيقية والمصالح المادية.

والمسرحية من ﺇﺧﺮاج عبد الله البدر، وتأليف عبد الله البدر، ومن بطولة كل من الفنان حسن البلام، أحمد العونان، زهرة عرفات، محمد الرمضان، فوز الشطي، جنى الفيلكاوي، أحمد النجار، ياسمين العنزي، مصطفى أشكناني، عبد الله البدر، شبنم خان، علي الحسيني.