قدّم نائب أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن نهار، اليوم(الخميس) ، واجب العزاء لأسرة الأطفال المتوفين في حادثة الحريق الناجم عن التماس كهربائي، وذلك خلال زيارته لمنزل الأسرة، سائلاً الله أن يتغمّد المتوفين بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.



من جهته، أعرب والد الأطفال، منور بن محمد العزيزي، عن شكره وتقديره لنائب أمير المنطقة على تعازيه ومواساته، مؤكداً أن هذه اللفتة كان لها بالغ الأثر في التخفيف من مصاب الأسرة، وداعياً الله أن يحفظه وألا يريه مكروهاً.



وفي سياق متصل، أفادت مصادر لـ«عكاظ» بأن الطفلة دانة لا تزال ترقد في العناية المركزة، وتخضع للمتابعة الطبية.