تلقى الشيخ خالد بن هزاع بن زيد الشريف برقية شكر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تقديراً لما رفعه من تهنئة بمناسبة اليوم الوطني السعودي.
وجاء في البرقية: وردتنا تهنئتكم بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، وإننا إذ نشكركم على مشاعركم الطيبة ودعواتكم الصادقة، نسأل الله العلي القدير أن يديم علينا جميعاً الأمن والازدهار والرخاء، إنه سميع مجيب.
برقية شكر للشريف على تهنئته باليوم الوطني
15 أكتوبر 2026 - 14:17 | آخر تحديث 15 أكتوبر 2026 - 14:17
خالد بن هزاع الشريف
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عكاظ (جدة)
تلقى الشيخ خالد بن هزاع بن زيد الشريف برقية شكر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تقديراً لما رفعه من تهنئة بمناسبة اليوم الوطني السعودي.