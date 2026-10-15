تلقى الشيخ خالد بن هزاع بن زيد الشريف برقية شكر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تقديراً لما رفعه من تهنئة بمناسبة اليوم الوطني السعودي.

وجاء في البرقية: وردتنا تهنئتكم بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، وإننا إذ نشكركم على مشاعركم الطيبة ودعواتكم الصادقة، نسأل الله العلي القدير أن يديم علينا جميعاً الأمن والازدهار والرخاء، إنه سميع مجيب.