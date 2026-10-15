طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية (استطلاع)، التابعة للمركز السعودي للتنافسية والأعمال، 47 مشروعاً ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، لإبداء المرئيات حولها.

وشملت المشاريع مشروع (متطلبات واشتراطات اليخوت السعودية)، الذي طرحته الهيئة السعودية للبحر الأحمر؛ بهدف تطوير الإطار التنظيمي وتحويل اللائحة التنظيمية إلى متطلبات واشتراطات واضحة، بما يعزز كفاءة الإجراءات ويحسن رحلة العميل. وينتهي الاستطلاع على المشروع في 6 نوفمبر 2026.

كما طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة مشروع (تحديث اللائحة التنفيذية للمناطق المحمية)، الذي يهدف إلى تضمين أحكام تتيح تطبيق اللائحة داخل النطاق الجغرافي للمحميات الملكية وغيرها من المحميات، وينتهي الاستطلاع عليه في 6 نوفمبر 2026.

وتضمّنت المشاريع أيضاً مشروع (ضوابط تطوير الأراضي المخططة والمخصصة لبرامج الدعم السكني وفقاً للمادة الثالثة عشرة من لائحة التصرف بالعقارات البلدية)، الذي طرحته وزارة البلديات والإسكان؛ بهدف وضع طرق لاستثمار الأراضي البلدية مقابل تطويرها أو تنفيذ وحدات سكنية لصالح مستفيدي الإسكان التنموي أو غيرهم، وفقاً للائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بالأمر السامي (40152). وينتهي الاستطلاع على المشروع في 10 نوفمبر 2026م.