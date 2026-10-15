دشّن أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، حاضنة ومسرعة أعمال (نمو) التابعة لغرفة جازان، وذلك خلال استقباله اليوم رئيس مجلس إدارة الغرفة حامد الحمراني.

واطّلع سموه على أهداف الحاضنة وبرامجها الهادفة إلى دعم أصحاب الأفكار المبتكرة والمشروعات الناشئة، من خلال خدمات الاحتضان والإرشاد والاستشارات التخصصية وتوفير بيئات عمل محفزة تسهم في تطوير نماذج الأعمال ورفع جاهزية المشروعات للنمو والتوسع.

وأكد أمير منطقة جازان أهمية تعزيز منظومة ريادة الأعمال وتمكين رواد ورائدات الأعمال من الاستفادة من الفرص الاستثمارية والتنموية التي تزخر بها المنطقة، مشددًا على ضرورة تكامل الجهود بين الجهات ذات العلاقة لتهيئة بيئة داعمة للابتكار والمشروعات الناشئة.

وتأتي حاضنة ومسرعة أعمال (نمو) ضمن المبادرات الرامية إلى دعم قطاع الأعمال وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، بما يسهم في تنمية الاقتصاد المحلي وتحقيق المستهدفات التنموية ورؤية المملكة 2030.