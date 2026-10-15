ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة بعد رصد ممارسته الرعي في مواقع محظور الرعي فيها داخل محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.

وأوضحت القوات أن المخالف ارتكب مخالفة رعي 40 متنًا من الإبل في منطقة محمية، حيث جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقه وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها.

وأكدت القوات الخاصة للأمن البيئي أن عقوبة رعي الإبل في المواقع المحظورة تصل إلى 500 ريال عن كل متن، داعيةً الجميع إلى الالتزام بالأنظمة البيئية والإسهام في حماية المراعي والحياة الفطرية. كما حثّت على الإبلاغ عن أي ممارسات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، والرقمين (999) و(996) في بقية مناطق المملكة، مؤكدةً أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة.