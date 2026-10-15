شهد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، بحضور محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي، توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والهيئة تهدف إلى تعزيز التعاون والتكامل في مجالات الجودة والاستدامة والابتكار وتبادل الخبرات والمعارف المؤسسية.

ووقّع المذكرة من جانب الوزارة وكيل الوزارة للتخطيط والتميز المؤسسي يحيى غزواني، فيما مثّل الهيئة مساعد المحافظ للتخطيط والإستراتيجية شهاب الجبرين.

وتهدف المذكرة إلى تطوير ممارسات الجودة والتميز المؤسسي، وتقييم الأداء ورفع كفاءته، وتبادل الخبرات في مجالات المعرفة المؤسسية، وبناء إطار منهجي للتعاون من خلال برنامج سفراء الجودة، بما يسهم في تعزيز التحسين المستمر ورفع مستوى الأداء.

كما تشمل مجالات التعاون إعداد وتحديث اللوائح الفنية، وتحليل مخاطر المنتجات وعلاقتها بالأثر البيئي، والاستفادة من نتائج تقييم الأثر البيئي في تطوير المواصفات واللوائح الفنية، إلى جانب التعاون في مجالات الاستدامة البيئية والتقنيات الزراعية الحديثة ومواصفات الأسمدة.

وتنص المذكرة على دعم أنشطة البحث والابتكار وتبادل الخبرات التقنية، وتمكين الابتكارات الوطنية، وتعزيز مبادرة المنصة الوطنية لاستشراف البحث والابتكار للاستدامة (نبراس)، إضافة إلى دعم البرامج البحثية والنشر العلمي المشترك وتنظيم المبادرات والفعاليات المتخصصة.

وفي مجال البنية التحتية للجودة، سيتعاون الطرفان في تبادل البيانات والمعلومات الإحصائية، والتحقق من دقة القياسات للأجهزة المستخدمة في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، وتقديم خدمات المعايرة وبرامج الكفاءة الفنية، بما يسهم في رفع مستوى الامتثال والجودة.

وتعكس المذكرة توجه الجانبين نحو تعزيز التكامل المؤسسي ودعم مستهدفات الاستدامة والابتكار، بما يسهم في تطوير الخدمات ورفع كفاءة الأداء في القطاعات الحيوية المرتبطة بالبيئة والمياه والزراعة.