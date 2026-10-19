سجّل المسجد النبوي خلال شهر سبتمبر إقبالًا لافتًا تجاوز 21 مليون زائر، في انعكاس لحجم الجهود المبذولة لخدمة القاصدين وتيسير عباداتهم في أجواء من الطمأنينة والسكينة.

وأعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن إجمالي أعداد الزوار والقاصدين للمسجد النبوي خلال سبتمبر 2026 بلغ 21,615,977 زائرًا، فيما تشرف 2,124,421 زائرًا بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما، وأدى 1,449,791 زائرًا الصلاة في الروضة الشريفة.

وأوضحت الهيئة أن خدمات الإرشاد المكاني استفاد منها 355,130 زائرًا، فيما قدّمت مراكز العناية بالضيوف خدماتها ل287,886 زائرًا ضمن منظومة متكاملة لرعاية القاصدين. كما استفاد 308,261 زائرًا من خدمات العربات المتنقلة، و79,599 زائرًا من الخدمات المخصصة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي جانب الإثراء المعرفي، استقبلت مكتبة المسجد النبوي 81,243 زائرًا، فيما بلغ عدد زوار المعارض التابعة للمسجد النبوي 137,867 زائرًا.

وأكدت الهيئة أن هذه الأرقام تعكس استمرار الجهود الرامية إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وإثراء تجربتهم الإيمانية والمعرفية في رحاب المسجد النبوي.