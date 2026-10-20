نفت وزارة الداخلية المصرية مزاعم انتحار عدد من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل في الإسكندرية، على خلفية ادعاءات بوقوع انتهاكات داخل المركز، وأعلنت اتخاذ إجراءات قانونية بحق مروجيها.

وقال مصدر أمني، وفق ما نقلته وسائل إعلام مصرية، إن ما تداولته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تابعة لجماعة الإخوان المسلمين في الخارج بشأن إقدام عدد من النزلاء على الانتحار «لا أساس له من الصحة».

واتهم المصدر تلك الصفحات بمحاولة إثارة البلبلة من خلال اختلاق الأكاذيب وترويج الشائعات، مؤكداً أن الإجراءات القانونية جارٍ اتخاذها حيال مروجي الادعاءات، دون أن يورد البيان تفاصيل إضافية بشأن طبيعة المزاعم أو المركز المعني.

ويأتي النفي في سياق سجال متكرر على مواقع التواصل بشأن أوضاع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في مصر، إذ سبق أن أصدرت وزارة الداخلية بيانات نفت فيها مزاعم تتعلق بمحاولات انتحار أو إضرابات عن الطعام واحتجاجات داخل مراكز الاحتجاز.

وفي بيان سابق مطلع أكتوبر الجاري، نفت الوزارة تقارير عن احتجاجات وإضرابات عن الطعام ومنع الزيارات، وقالت إن الأوضاع داخل المراكز طبيعية وإن الزيارات تتم وفقاً للقانون.