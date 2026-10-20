في قصة بدت وكأنها خرجت من صفحات الروايات، تسلّم أمريكي رسالة من والدته الراحلة بعد 71 عامًا من إرسالها، لتصل إليه في توقيت استثنائي تزامن مع استعداده لدخول القفص الذهبي.

وكانت الرسالة تحمل ختمًا بريديًا يعود إلى 26 أكتوبر 1955، قبل أن تظهر مجددًا بصورة مفاجئة داخل كنيسة بمدينة ألاميدا بولاية كاليفورنيا. ومع غياب أي معلومات حديثة عن صاحبها، انطلقت جهود للبحث عن الابن، شارك فيها قس الكنيسة وباحثون محليون ومستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي، حتى تم التوصل إلى هويته في ولاية ميشيغان.

وأثارت القصة تفاعلًا واسعًا، خصوصًا أن الرسالة قطعت رحلة امتدت لأكثر من سبعة عقود قبل أن تصل إلى وجهتها النهائية، فيما رجّحت هيئة البريد الأمريكية أن تكون ضمن مراسلات قديمة أُعيد إدخالها إلى نظام التوزيع بالخطأ أو خلال عمليات الفرز.