مصر.. مقتل وإصابة 47 شخصاً في حادث أتوبيس وتريلا بطريق مصر أسيوط

في حادث مأساوي، لقي 13 مصرياً مقتلهم وأصيب 34 آخرون، إثر تصادم مروع بين أتوبيس لنقل الركاب وسيارة نقل ثقيل «تريلا» بطريق القاهرة – أسيوط الصحراوي الغربي، فيما تحركت الأجهزة المعنية لنقل المصابين إلى المستشفيات، ورفع آثار الحادث، بالتزامن مع توجيهات بتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين.

تفاصيل حادث أتوبيس وتريلا بطريق مصر أسيوط

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغاً بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس لنقل الركاب وسيارة نقل ثقيل على طريق مصر أسيوط الصحراوي الغربي، مع وجود عدد من الوفيات والمصابين في موقع الحادث.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين من الفحص الأولي أن التصادم وقع عند الكيلو 55، قبل مطلع الطريق الإقليمي في اتجاه الجيزة، وأسفر عن مقتل 13 شخصاً وإصابة 34 آخرين بإصابات متنوعة.

وأشارت التقارير الأولية إلى اصطدام الأتوبيس بالسيارة النقل من الخلف، فيما تواصل الجهات المختصة فحص ملابسات الحادث للوقوف على أسبابها والظروف التي أدت إلى وقوعها.



نقل المصابين إلى المستشفى ورفع آثار الحادث

ودفعت الجهات المعنية بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع التصادم، بمشاركة سيارات من مناطق مجاورة، لنقل المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أكتوبر المركزي، فيما نُقلت جثامين المتوفين إلى مشارح عدد من المستشفيات المركزية، وفقاً للمعلومات الواردة بشأن الحادث.

كما دفعت الإدارة العامة للمرور بأوناش لرفع آثار التصادم من الطريق، والعمل على تسيير الحركة المرورية ومنع التكدسات، بالتزامن مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



وزيرة التضامن توجه بتقديم مساعدات عاجلة لأسر الضحايا

وفي تحرك للتعامل مع التداعيات الإنسانية للحادث، تتابع وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، مستجدات الحادث، ووجهت رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق الفوري مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الجيزة وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري، للتواجد ومتابعة تداعيات الحادث، وتقديم أوجه الدعم والتدخلات الإغاثية اللازمة.

كما تضمنت التوجيهات صرف المساعدات العاجلة للمستحقين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم لأسر الضحايا والمصابين وفقاً للقواعد المنظمة.



التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات التصادم

وحررت الجهات المعنية محضراً بالواقعة، فيما أُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث وتحديد أسبابه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي بخالص التعازي والمواساة لأسر المتوفين، داعيةً الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

فيما تفقد مدير أمن الفيوم اللواء أشرف عبد الموجود، موقع الحادث للوقوف على آثارها ومتابعة الموقف ميدانياً والاطمئنان على الإجراءات المتخذة للتعامل مع تداعياته وتأتي الجولة في إطار المتابعة الميدانية للأجهزة الأمنية والحرص على سرعة التعامل مع الحوادث المرورية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الطريق والحفاظ على سلامة المواطنين ومستخدميه.

