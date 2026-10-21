وصل إلى الرياض اليوم (الاربعاء) الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس جمهورية فرنسا، والوفد المرافق له.
وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين المنطقة، وسفير جمهورية فرنسا لدى المملكة باتريك ميزوناف، ومدير شرطة المنطقة المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.
الرئيس الفرنسي يصل إلى الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة
21 أكتوبر 2026 - 16:23 | آخر تحديث 21 أكتوبر 2026 - 16:29
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«عكاظ» (الرياض)
وصل إلى الرياض اليوم (الاربعاء) الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس جمهورية فرنسا، والوفد المرافق له.