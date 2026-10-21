ملخص النتائج المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2026:

صافى الدخل بعد الزكاة وضريبة الدخل: ارتفع بنسبة 3% ليصل إلى 6,582 مليون ريال سعودي، مقارنةً ب6,405 مليون ريال سعودي خلال الفترة المماثلة من عام 2025.

﻿﻿إجمالى دخل العمليات: ارتفع بنسبة 1% على أساس سنوي ليصل إلى 11,116 مليون ريال سعودي، مقارنةً ب10,990 مليون ريال سعودي خلال الفترة المماثلة من عام 2025.

﻿﻿صافى القروض والسلف: ارتفع بنسبة 11% ليصل إلى 325 مليار ريال سعودي، مقارنةً ب293 مليار ريال سعودي بنهاية الربع الثالث من عام 2025.

﻿﻿ودائع العملاء: بلغت 325 مليار ريال سعودي، بزيادة قدرها 3% مقارنةً ب315 مليار ريال سعودي بنهاية الربع الثالث من عام 2025.

﻿﻿إجمالى حقوق الملكية: ارتفع بنسبة 3% ليصل إلى 80 مليار ريال سعودي، مقارنةً ب78 مليار ريال سعودي بنهاية الربع الثالث من عام 2025.

أعلنت اليوم (الأربعاء) السيدة لبنى العليان، رئيس مجلس إدارة البنك السعودي الأول، عن النتائج المالية للبنك لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026.

وحقق «الأول» صافي دخل بعد الزكاة وضريبة الدخل 6,582 مليون ريال سعودي، بارتفاع نسبته

3% مقارنةً بالفترة المماثلة من عام 2025. كما ارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 1% على أساس سنوي ليصل إلى 11,116 مليون ريال سعودي، فيما سجل إجمالي دخل العمليات خلال الربع الثالث ارتفاعًا بنسبة 5% مقارنةً بالربع السابق ليبلغ 3,841 مليون ريال سعودي، بما يعكس تحسن الأداء مقارنةً بالربع السابق.



وفي ظل تطورات السوق والمستجدات الإقليمية، واصل «الأول» التقدم في تحقيق أولوياته الاستراتيجية، مع الحفاظ على نمو متوازن في مختلف قطاعات أعماله. واستند هذا الأداء إلى توظيف منضبط لرأس المال، وإدارة حكيمة للمخاطر، واستمرار التركيز على تحقيق عوائد قوية.

وارتفع صافي القروض والسلف بنسبة 11% على أساس سنوي ليصل إلى 325 مليار ريال سعودي، بما يتماشى بوجه عام مع خطط البنك وتوجيهاته.

وفي تعليقها على النتائج، صرحت السيدة لبنى العليان، رئيس مجلس إدارة الأول: «يعكس أداؤنا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 مرونة نموذج أعمال»الأول«وتنوع أنشطته، وقوة استراتيجيتنا طويلة المدى. فقد واصلنا تنمية أعمالنا، وتعزيز علاقاتنا مع عملائنا، وتحقيق عوائد قوية، فى ظل المتغيرات الخارجية. ويظل التزامنا بالنمو المسؤول والإدارة المالية السليمة ركيزة أساسية لتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين ودعم الطموحات الاقتصادية للمملكة».



وسجلت هوامش الربح ارتفاعًا خلال الربع الثالث، مدعومةً بالنهج المنضبط في إعادة تسعير الأصول واستقرار تكاليف التمويل. كما ارتفع كل من دخل العمليات والأرباح قبل احتساب المخصصات مقارنةً بالربع السابق، بما يؤكد استمرار نمو الأداء الربعي وتركيز البنك على أدائه التشغيلى. وأسهم ذلك فى تحقيق عائد على حقوق الملكية الملموسة بنسبة 14.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وهو ما يقارب ضعف مستويات العائد التي حققها البنك عند بدء تنفيذ استراتيجيته في عام 2021.

وحافظت أعمال تمويل التجارة في «الأول» على تماسكها، مدعوم بقوة أعماله المصرفية للشركات ومكانته الراسخة في تمويل التجارة والخدمات المصرفية العالمية. وتسهم هذه الإمكانات في تعزيز دوره بتنمية الأنشطة التجارية ودعم الروابط الاقتصادية للمملكة مع الأسواق الدولية.



كما ظلت جودة الأصول قوية، فيما ارتفعت تكاليف الائتمان خلال الأشهر التسعة، انعكاسًا لتزايد الضغوط. وواصل «الأول» تطبيق نهجه الحكيم والاستباقي في تكوين المخصصات، مع مراعاة المستجدات الإقليمية، مدعومًا بإدارة منضبطة للمخاطر واستمرار التركيز على متانة الميزانية العمومية.

وأضافت العليان: «تظل أولوياتنا واضحة، وتتمثل في تحقيق النمو بمسؤولية، وتوظيف رأس المال بشكل انتقائي، والحفاظ على ميزانية عمومية قوية ومرنة. ويبعث ارتفاع هوامش الربح وتقدم الأداء التشغيلي الربعى على التفاؤل، مؤكدًا فاعلية تنفيذ استراتيجيتنا. كما نتمتع بمكانة قوية تُمكنُنا من الاستجابة لتغيرات السوق واغتنام الفرص الداعمة للنمو المستدام».



وخلال الربع الثالث، واصل «الأول» تطوير المنتجات والخدمات المقدمة لعملائه من خلال شراكات استراتيجية وحلول ابتكارية تلبي احتياجاتهم. حيث قدم أول بطاقة ائتمانية مشتركة في المملكة مع نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية، وأطلق بطاقة ائتمانية مخصصة للتجارة الإلكترونية بالشراكة مع «نون»، إلى جانب تعزيز خدمات التحويلات الدولية من خلال تعاونه مع «سويفت». وتعكس هذه المبادرات التزامه بتقديم تجارب مصرفية متميزة، وتعزيز مكانته التنافسية، ومواكبة احتياجات عملائه المتجددة.

وواصل «الأول» دعم عملائه ومنسوبيه في ظل المتغيرات المحيطة، مع إعطاء الأولوية لسلامة بيئة العمل وراحة الموظفين، والحفاظ على استمرارية الخدمات المصرفية وضمان الوصول إليها بكل كفاءة وثقة.



واختتمت العليان تصريحها قائلةً: «ونحن نحتفي بمئة عام من الإرث المصرفي فى المملكة، نواصل تركيزنا على المستقبل والدور الذي سيضطلع به»الأول«فى دعم التنمية الاقتصادية للمملكة. ونيابةً عن مجلس الإدارة، أتقدم بخالص الشكر والتقدير لعملائنا على ثقتهم المستمرة، ولمنسوبينا على تفانيهم ومهنيتهم. كما نتقدم بالشكر إلى البنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، وشريكنا الاستراتيجي إتش إس لى سى، على دعمهم المتواصل».