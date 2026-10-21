أعلن نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، وفاة شقيق الفنان المصري حكيم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

التعازي لصديق العمر

وكتب كامل: «إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص التعازي لأخي وصديق العمر الفنان حكيم لوفاة شقيقه كامل، اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناتك».

الله يصبرنا على فراقك

ونعى حكيم شقيقه اللواء كامل عبد الصمد، عبر خاصية القصص المصورة «ستوري» عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام».

وكتب حكيم: «إنا لله وإنا إليه راجعون، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، انتقل إلى رحمة الله تعالى أخويا الغالي، شقيقي وسندي اللواء كامل عبد الصمد».

وأضاف: «ربنا يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته، ويجعل مثواك الجنة، ويصبرنا على فراقك يا حبيبي، نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة».

تشييع الجثمان

ومن المقرر تشييع جثمان شقيق حكيم عقب صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة.