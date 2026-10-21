تضم النسخة السابعة من موسم الرياض 11 مسرحية تجمع عدداً من أبرز نجوم الكوميديا، وتدور أحداثها ما بين الدراما والخيال والرومانسية.

أنا مش عارفني

وتنطلق أولى المسرحيات في 23 أكتوبر بمسرحية «أنا مش عارفني»، بطولة عمرو يوسف، وأسماء جلال، وبيومي فؤاد، وأحمد عبد الوهاب، ونسرين أمين، وصلاح الدالي.

وتدور أحداثها حول عمر، الذي يقوم بدوره الفنان عمرو يوسف، حيث تنكشف أسرار ماضيه ويخضع لرحلة علاج غير تقليدية من أجل مواجهة عيوبه في إطار كوميدي.

في حتة تانية

ويبدأ عرض مسرحية «في حتة تانية» بطولة الفنانين أحمد مكي ومصطفى غريب، في 4 نوفمبر، وتدور أحداثها حول كاتب مسرحي يسعى لتحقيق حلمه وسط التحديات التي يواجهها في إطار كوميدي إنساني.

السادة الأعضاء

ويشارك الفنان أكرم حسني في موسم الرياض هذا العام بمسرحية «السادة الأعضاء» التي تبدأ عروضها في 5 نوفمبر، وتدور أحداثها حول فكرة خيالية تعتمد على تجربة علمية تسبب ظهور الصراعات الداخلية لشخصيته إلى الحياة، وهو ما يسبب سلسلة من المواقف الكوميدية والفوضى في حياته.

علمي علوم

وتجمع مسرحية «علمي علوم» ما بين دينا الشربيني وأحمد عبد الوهاب وينطلق عرضها الأول في 13 نوفمبر، وتجمع بين الكوميديا والاستعراض، وتدور قصتها حول فرقة فنية تتقمص دور مجموعة من العلماء لإنقاذ مؤتمر هام دون أن يكتشف أحد حقيقتهم.

اعمل معروف

يخوض شيكو تجربة المسرح من خلال «اعمل معروف» التي من المقرر أن تنطلق في 23 نوفمبر، وتدور أحداثها حول رجل يحاول الهرب من ديونه، إلا أن التشابه بينه وبين أحد رجال العصابات يضعه في العديد من المواقف الكوميدية.

الديناصور

وفي 20 نوفمبر، يعود الفنان أحمد حلمي إلى خشبة المسرح من خلال مسرحية «الديناصور»، التي تحمل طابعاً ساخراً وتدور حول رجل يأتي من زمن مضى ليجد نفسه أمام عالم جديد تهيمن عليه تقنيات الذكاء الاصطناعي.

سك على ولادك

تمتد العروض المسرحية إلى شهر ديسمبر، الذي يشهد عودة الفنانة إسعاد يونس إلى المسرح من خلال «سك على ولادك»، التي تتناول قصة أم تحاول بدء مرحلة من حياتها، إلا أن الأمر يتحول إلى مواجهة مع أبنائها.

الدويتو

ولأول مرة، تجتمع الفنانة مي عز الدين مع باسل خياط في مسرحية «الدويتو»، التي ستعرض في 22 ديسمبر، وتدور أحداثها في إطار رومانسي حول ياسمين ومجد اللذين يجمعهما حب وحلم واحد، لكن التنافس بين العائلتين يضعهما في العديد من المواقف الكوميدية.

العمدة

تجمع مسرحية «العمدة» بين كريم عبد العزيز وهنا الزاهد ومصطفى خاطر، وتنطلق في 24 ديسمبر، حول مدرس كيمياء يتقمص شخصية تاجر خطير ليواجه العديد من المواقف الكوميدية.

الديفا

وتُسدل ستارة العروض المسرحية بموسم الرياض بمسرحية «الديفا» التي تبدأ عروضها في يوم 31 ديسمبر، بمشاركة يسرا وأحمد عبد الوهاب، ومحمد عبد الرحمن، ومحسن منصور.

وتدور أحداثها حول أم تحاول التصدي لانشغال أبنائها المفرط بمواقع التواصل الاجتماعي.