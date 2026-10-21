عسير: معهد الإدارة العامة يحتفي بـ 79 خريجاً وخريجة

نظّم فرع معهد الإدارة العامة بمنطقة عسير حفل «الخريج والوظيفة 30» لعام 2026، برعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المعهد المهندس أحمد الراجحي، في القاعة الكبرى بمدينة أبها، احتفاءً بتخريج (79) خريجاً وخريجة من البرامج الإعدادية، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات المشاركة وأسر الخريجين والخريجات.

وألقى مدير عام فرع المعهد بمنطقة عسير يحيى العكاسي، نيابةً عن مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر السجان، كلمةً هنّأ فيها الخريجين والخريجات بمناسبة تخرجهم، مؤكداً أهمية الدور الذي يضطلع به المعهد في إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية، وتزويدها بالمعارف والمهارات اللازمة لتلبية حاجات سوق العمل، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.



وأوضح أن حفل «الخريج والوظيفة» في نسخته الثلاثين يأتي امتداداً لرسالة المعهد في تنمية رأس المال البشري، وتعزيز جاهزية الكوادر الوطنية لسوق العمل، حاثاً الخريجين والخريجات على مواصلة التعلم والتطوير المهني، والاستفادة مما اكتسبوه من معارف ومهارات في خدمة الوطن والإسهام في مسيرته التنموية.وأعرب عن شكره وتقديره للقيادة على ما توليه من دعم واهتمام بتنمية رأس المال البشري وتمكين الكفاءات الوطنية، مثمناً رعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للحفل، ودعمه المستمر لبرامج المعهد وأنشطته، ومشيداً بجهود أعضاء هيئة التدريب ومنسوبي المعهد والجهات الراعية والشريكة في إنجاح المناسبة.وتضمّن الحفل عدداً من الفقرات، شملت مسيرة الخريجين والخريجات، وعرض فيلم التخرج، وكلمة الخريجين، إلى جانب تقديم فقرة من الموروث الشعبي عكست الهوية الثقافية لمنطقة عسير.