التقى نائب أمير منطقة جازان الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، في مكتبه اليوم، مدير مرور المنطقة المعين حديثاً، العقيد محمد بن عبدالله آل هادي، بحضور مدير شرطة المنطقة اللواء الدكتور عويد العنزي.

وتمنى للعقيد آل هادي التوفيق والسداد في مهام عمله، مؤكداً أهمية مواصلة الجهود وتعزيز التنسيق والتكامل مع الجهات الأمنية بالمنطقة، بما يسهم في رفع مستوى السلامة المرورية، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، وفق توجيهات القيادة الرشيدة.

وأعرب العقيد محمد آل هادي عن شكره وتقديره لأمير المنطقة ونائبه على توجيهاتهما السديدة.